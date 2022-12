¡Han multado el coche del arzobispo de Sevilla!

Ahora sí que el arzobispo de la sonrisa, el prelado feliz, ha entrado definitivamente en Sevilla. No porque haya caído de pie en las cofradías, que ha caído sin perder la verticalidad, ni porque no tenga huecos en la agenda para recibir a tantas entidades, congregaciones y particulares varios, ni porque se lleve estupendamente con el alcalde socialista o con el presidente andaluz que todos sabemos que es del PP, ni porque nos deleite con tuits exquisitos y útiles. Don José Ángel Saiz acudió ayer a Triana para presidir la función de la Virgen de la Esperanza. Al término se encontró con un papelito rosa bien sujeto por el parabrisas del coche oficial. ¡Ay, esos papelitos rosas que en estos días son un regalo anticipado de las pascuas! La noticia corrió como la pólvora por Triana y más allá del puente: “¡La Policía Local ha multado al arzobispo!”.

No hay nada de lo que preocuparse, pensé. Ahora es cuando don José Ángel es un sevillano más, de los muchos que va estos días a venerar a alguna de nuestras Esperanzas y no sabe dónde dejar el coche, pero en ningún caso deja de cumplir con lo debido. Un sevillano más que sabe que antes se halla el paraíso prometido que una plaza de aparcamiento en la calle Pureza, Pelay Correa, Pagés del Corro o Troya. A don Carlos le robaron la radio del coche en sus primeros tiempos en Sevilla. Al día siguiente aparecieron en la portería del Palacio Arzobispal varios aparatos de regalo. En los años ochenta no eras de Sevilla si no te habían birlado la radio del automóvil. Después ibas al mercadillo dominical de la Alameda y lo recuperabas previo pago. ¿Y quién no tiene en su historial una o varias multas del coche de la Policía Local o no ha tenido que visitar alguna vez el depósito de la grúa? ¡No pasa nada, don José Ángel!

¿Se imaginan ustedes el número que se hubiera montado si la función no empieza a su hora porque “el arzobispo no encuentra aparcamiento”? Ahora se entiende la inquietud permanente del maestro Sánchez Araujo cuando lo invitan a un acto, incluso cuando es para darle un premio. Lo primero que pregunta es una de las grandes claves de la vida:“¿Y allí dónde se aparca?”. El Papa nos quiere en las periferias... y en los sitios donde no se puede aparcar. Este pastor sí que huele a oveja. Sufre los mismos problemas del rebaño. Un dirigente nacionalista vasco, pasado cierto tiempo, dijo que monseñor Blázquez había dejado de ser el “tal Blázquez” para ser ya “nuestro Blázquez”. Pues don José Ángel sí que es uno de los nuestros. A su coche lo han multado en Triana un día de la Esperanza. Eso es marchado de calidad. Como las manchas de cera en la chaqueta un Domingo de Resurrección.