El mundo salvado por los niños

El primer derecho de los niños -que a muchos se les niega con amparo de la ley- es, naturalmente, el de llegar a serlo, el de nacer. El segundo, que las circunstancias desgraciadas o las injusticias les niegan a muchos, es el de ser felices. Lo que quiere decir ser queridos y estar bien atendidos. Dicen los psicólogos que quien ha tenido una infancia feliz conserva un remanente de felicidad para toda su vida, una calidez interior que le abriga de las inclemencias a las que inevitablemente habrá de exponerse, una vacuna para su salud psicológica. Es conocida la frase Rilke: "la verdadera patria del hombre es la infancia". Y el hermoso título de uno de los libros de la gran Elsa Morantes es "Il mondo salvato dai ragazzini".

Las Navidades cristianas -las únicas ciertas- son la celebración por excelencia de la infancia al girar en torno a un niño que, por cierto, tuvo unos primeros años difíciles de huida de una matanza y exilio; pero una infancia sin lugar a dudas feliz: no hace falta que los Evangelios lo digan, basta saber que su madre era la Virgen María. Si dos mil años después los cristianos siguen encontrando en ella amparo, consuelo y esperanza, cuesta poco imaginar el cariño con que entibiaría y alegraría la infancia de su hijo. Eso sí, no sin alguna perplejidad, como con gracia reflejó San Basilio haciéndola decir: "No sé qué hacer contigo, Hijo mío, si adorarte arrodillada cantando un himno o darte de mamar".

También es central la infancia en las Navidades sentimentales que representa como ningún otro Charles Dickens con su Canción de Navidad -recuerden al pequeño Tim- que enterneció hasta el cínico corazón de su rival Thackeray, que escribió: "Propició en toda Inglaterra una inmensa hospitalidad; gracias a ella se encendieron cientos de acogedoras chimeneas en Navidad; provocó un maravilloso caudal de buenos sentimientos navideños".

Así que abran las puertas a ese niño feliz que ojalá ustedes fueron y tantos tienen encerrado bajo siete llaves (recuerden la dedicatoria de El Principito: "Quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes (pero pocas lo recuerdan)". Y supongo que no hace falta que les recuerde quien dijo "dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como éstos es el Reino de los Cielos". Ayer celebramos su cumpleaños.