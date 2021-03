Mucho más que naranjos y azahar

El último informe del Defensor del Ciudadano destaca, una vez más, la preocupación de los sevillanos por el arbolado de la ciudad. No somos los únicos en la vieja piel de buey. España, al parecer, ya no es un país aquejado de dendrofobia (odio o temor al árbol), tal como lo definió hace ya tiempo Aquilino Duque, hombre siempre lúcido que, aunque no se le suele reconocer, ha mostrado un especial interés por la naturaleza en su obra, como demuestran sus libros El mito de Doñana o Guía natural de Andalucía. Prueba de este reencuentro hispano con los árboles es la amplia difusión que ha tenido la noticia de que la Carrasca de Lecina (Huesca) ha sido elegida como Árbol Europeo de 2021. Todos, de alguna manera, hemos sentido un escozor de orgullo en el alma por la buena nueva, lo cual demuestra dos cosas: que cada vez somos más dendrófilos y que seguimos sintiendo como propias las cosas que ocurren en un lejano pueblo aragonés. España, por decirlo a la moda, es resiliente.

Hemos dicho alguna vez que el Ayuntamiento haría bien en diseñar un itinerario de árboles singulares. Sin desmerecer a la carrasca aragonesa, en Sevilla hay ejemplares de obligada admiración. Pero más allá de estos titanes, los días de floración en los que ya estamos inmersos son una oportunidad para reencontrarnos con el riquísimo patrimonio botánico de la urbe. Es cierto que los árboles están en sus alcorques todo el año, pero sólo en estas semanas del eterno retorno se nos muestran con todo el relumbrón del que son capaces.

En el Parque ya hemos visto arder en nieve a los ciruelos de Pissard -sus flores japonesas breves como haikus- y los árboles de judas de la calle Río de la Plata balizan de rosa estos días el camino hacia la parroquia de San Sebastián, con sus devociones hortelanas. Más sobrio y clásico, como manda Horacio, el laurel del jardín de las columnas de Mármoles también ha mostrado sus casi inadvertidos brotes amarillentos. Aún no hemos pasado por Plaza de Cuba para ver las encinas de Aizpuru, pero a estas horas sus hermanas de las dehesas del norte de Badajoz están teñidas de mostaza resurrección. Sin pasos en la calle y con las salidas al mar del Reino de Sevilla cortadas por la Junta, nos tendremos que contentar con el preceptivo festival de colores y estornudos, con esta proliferación de estambres y pistilos que maravilla o atormenta, según los casos. Ocasiones no faltarán. En los próximos meses veremos las alfombras de las tipuanas y los cinamomos, las carnes blancas de las magnolias, los zarcillos de los ombús, las chinerías de los árboles de júpiter, el tropicalismo de las ceibas… Sevilla, aunque algunos se empeñen, es mucho más que naranjos y azahar.