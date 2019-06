No hay niños ni interés

Hace unos días asistí a una interesantísima conferencia de Alejandro Macarrón, en la Caja Rural, sobre el "invierno demográfico", la falta de nacimientos de niños en España, en Occidente en general y, de hecho, en buena parte del mundo. Sobre el hecho de que falten niños, sus causas y sus consecuencias.

Digo que la conferencia fue interesantísima, pero debió parecérnoslo únicamente a los cuatro raros que estábamos allí. En Sevilla, si alguien toca un tambor, hay un botellín de cerveza o se presenta un nuevo jugador, supuestamente fantástico, para reforzar la plantilla de Betis o Sevilla, hay cola, la gente se arremolina y se da empujones, no me pise, señora, tenga cuidado con el niño, oiga, que yo llegué antes.

En cambio, si sólo se trata de escuchar a un experto en un tema que apenas nos afecta a todos (los hoy vivos y los -pocos- por nacer), que nos afecta de manera intensísima y que lo hace en aspectos obvios o no tan obvios, entonces estamos, literalmente, los organizadores y diez personas más. Pero no quería que este artículo tratase sobre nuestras aficiones y apatías sevillanas, sino sobre el tema de la conferencia.

Si miramos alrededor, vemos pocos niños. La mayor parte de nuestros amigos o conocidos tienen dos, uno, ninguno. Muchos de los (y las) jóvenes (lamento no poder decir jóvenas, no me tengan por machisto) no tienen ni prisa ni interés en ver llegar retoños. Las mujeres españolas tienen, de media, su primer hijo a los 31 años, creo. Evidentemente, eso hace difícil que puedan tener muchos más, aunque quisieran.

Se nos dice que la razón es económica. Que con la crisis, la inseguridad laboral, etc., los jóvenes no pueden tomar la decisión de tener hijos. Sin perjuicio de que eso pueda ser parcialmente cierto, no es la causa. Más penuria había, por ejemplo, el año 38 ó 39 o en la posguerra, y pese a todo nacían muchos más hijos por española.

Se nos intenta convencer también de que la falta de conciliación laboral imposibilita el tener hijos. Nos demostraron en esa conferencia, datos en la mano, que ésa no es tampoco la causa. Alemania es el país del mundo con menor número de horas trabajadas por persona y año (supongo que serán más eficientes y más productivos, pero ése es otro tema) y sin embargo las teutonas apenas tienen más hijos que las españolas. Estoy persuadido de que la cuestión (con mil matices y excepciones que no tengo espacio para tratar) va más por cambios de valores, exigencia de disfrute a corto plazo, irrelevancia de la trascendencia, comodidad. No podemos permitirnos hijos pero sí tres televisores de cien pulgadas, un perro, dos coches y un crucero al año.

Y nos estamos jugando no sólo las pensiones del inmediato futuro, sino la economía en general (una sociedad envejecida consume menos, salvo en servicios y productos relacionados con la salud) y la alegría. Vamos a una sociedad de personas mayores, solas, cuidadas (si acaso) por jóvenes venidos de fuera. Pero póngame otra de gambas y media de fino, por favor.