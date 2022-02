La noche del cazador

Imagino que muchos padres habrán hecho un ejercicio similar. Todos los que tenemos un hijo de quince años hemos mirado su cuerpo de hombre con hechuras de niño; hemos recorrido en un santiamén la velocidad vertiginosa con la que ha crecido desde que, esta vez sí porque cuando vinieron sus hermanas al mundo el padre calzonazos las esperaba leyendo, lo vi aparecer con las manos sabias y firmes de un matrono llamado Víctor de la Corte. Un ejercicio que realizamos estremecidos por el triple y espeluznante crimen del chiquillo de quince años que en una pedanía de Elche mató a sus padres y a su hermano de diez años. Stevenson no pensó en ningún niño cuando escribió la trama del doctor Jekyll y mr. Hyde. Yo creo que todos los padres estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Lo que es una metáfora en nuestro caso de convidados biológicos de piedra se convierte en realidad en el caso de las madres, que dan literalmente su vida, la ponen en alerta máxima, después de tener en su seno, en esa nave amniótica y blindada, al hijo que llevan dentro y que en unas horas será el rey de la casa. Yo celebré los quince años de mi hijo Paco, que nació dos días antes de que muriera su abuelo Paco, mi padre, regalándole la novela de Julio Verne Un capitán de quince años. Su clase es un barco de capitanes de quince años, adolescentes que en unos meses pasarán del colegio al instituto, que en mis tiempos era como llegar a la Luna. El niño, ese ángel con mocos, es incompatible con la figura del niño asesino. No sé cómo podrá convivir toda una vida, porque con quince años se empieza a vivir, con tres muertes a sus espaldas. Algo ha fallado. Uno estaba tentado de aprovechar este espacio bendito para hablar de los tambores de guerra entre Rusia y Ucrania, de las trompetas de pacto entre Castilla y León, pero he visto a mi hijo de quince años salir hacia el colegio cuando todavía no estaban puestas las calles y he pensado en la última mirada de esos padres, en el pánico del hermanito en la noche del cazador de su primogénito.

Ante la metamorfosis física de mi hijo, la nueva modulación de su voz de barítono, como si llevara dentro un duende hueco, le digo de bromas que nunca he visto a un niño crecer de pie; siempre crecen durmiendo. ¿Qué pasaría en los sueños de ese muchacho para que no hubiera un manantial que pudiera calmar su sed de mal? Una muerte tan espantosa derriba todos los apriorismos, las moralejas y las monsergas. Cuando estudiábamos el Código de Circulación aparecía la zona de incertidumbre, ese espacio donde es imposible la visibilidad y hay que extremar la prudencia. Los impactos emocionales y perniciosos se han multiplicado exponencialmente con las redes sociales. Hay una zona donde nadie puede entrar. Esa visión global de los camareros panópticos, que decía el bueno de Manuel Rico Lara cuando no le hacían ni puñetero caso en la barra de un bar.

Quince años tiene mi amor. Cada noche, nos saludamos en zulú: Te Amocoro, me dice él. Y yo le digo: Te Amunike. Y él remata: Te Amokachi.