En la noche de noches más anormal

Llegamos a la noche de todas las noches, a esa en que la familia se reúne al calor de la cena más importante del año, a esa noche en que duelen los tuétanos por las ausencias para combinarse con la alegría de que nadie de los que hoy son falten a lista. Esa noche en la que el sillón vacío lo es por pura ley de vida y no por nada más, pero en este bisiesto que, a Dios gracias, busca las tablas no serán las cosas así. En esta noche de noches, las medidas preventivas contra el bichito hacen que no estén todos los que son a la mesa. Las ausencias se multiplicarán y la noche de todas las noches será ciertamente atípica, sin nada que ver con lo de siempre. Esta noche seguirán bebiendo los peces en el río y el rico avariento volverá a azuzarle los perros a la Sagrada Familia, pero nos miraremos y veremos que las cosas distan de aquella normalidad que quién sabe si volveremos a vivir.