Esta noche, toda Sevilla es del Madrid

Por una vez, y con el deseo de que sirva de precedente, se aparca el cainismo ante lo de esta noche en Mestalla. Tanto sevillistas como béticos quieren lo mismo, rara avis, y eso es que el Madrid gane esta noche en el rodeo valencianista. El Valencia se ha erigido en un enemigo común con vistas a los respectivos objetivos continentales tras el demarrage que está desarrollando en lo que llevamos de 2019, conque recemos por el 2 en la quiniela.

Sprint espectacular de la tropa de Marcelino pasando como un coche de fórmula junto a una hilera de árboles entre los que se encuentran los dos equipos sevillanos. El Valencia propulsado con queroseno, mientras que Sevilla y Betis parecen reptar con aceite pesado en el depósito. Caparrós dice que la cuarta plaza sigue siendo el objetivo, pero para ello tendrá que mejorar el juego del equipo, mientras que en la otra orilla son similares pretensión y rémoras.

Por lo pronto es de todo punto fundamental que el Valencia caiga ante el otrora omnímodo Real Madrid. Pero un servidor no las tiene todas consigo tras haber visto cómo pasaba las grandes duquelas a favor de querencia ante el colista. Viendo aquel Madrid-Huesca resulta arriesgado apostar un euro por los de Zidane. Aunque sacó un equipo experimental con hijo propio en la portería, las sensaciones que emite el ex coloso no dan para ser optimistas respecto a ese 2.

En el Betis subyace, además, el deseo de que el Realísimo sea subcampeón para así tener derecho a un puesto en la Supercopa que está fraguándose. Todo ello alimenta el deseo bético de un triunfo que le permita esperanzarse con superar al Atlético. O sea que esta noche, todo el fútbol sevillano torcerá entusiasta por la misma causa. Causa de consenso que sirve para aparcar el cainismo y mirar al futuro con una carga positiva que, a ojos vista, ahora languidece.