La madre de nuestro admirado Manuel Marvizón, el músico de las composiciones alegres, bandas sonoras de tantos momentos de la vida de miles de personas, cumplió 101 años el pasado agosto. Su nuera, Charo Padilla, escribió un texto más que revelador: “Hemos hablado del Sevilla F. C. porque le preocupa el inicio de Liga y de los asuntos políticos que ahora nos ocupan, porque ella está al tanto de todo lo que ocurre en el mundo”. Doña Amparo Carvallo sopló las velas de la tarta rodeada de los suyos. Ayer felicitamos por teléfono al onubense don Juan Romero por sus 90 años. Es el padre de nuestro querido compañero Juan Antonio Romero. La redacción de Huelva Información le regaló un ramo de flores al ser asiduo firmante en la sección Cartas al Director en el rotativo que el Grupo Joly edita en la provincia hermana, esa de la que siempre le llegan cosas buenas a Sevilla, empezando por las lluvias que aguardamos con esperanza. Y felicitamos su 90 aniversario por WhatsApp a don Manuel García, Manolo García para todos los devotos de la Virgen de la Esperanza. Nos respondió de inmediato y, además, nos comentó asuntos de actualidad. Cada vez hay más nonagenarios en la sociedad que nos ha tocado vivir y, por fortuna, con facultades suficientes como para salir a celebrar un cumpleaños, leer la prensa, pasear, enseñar al que pregunta, rememorar cuanto de bueno han vivido, echar de menos a los ausentes...

El gran reto de hoy es integrar, tener en cuenta y pensar siempre en quienes alcanzan edades que cada vez son menos excepcionales. No sólo por la necesidad de mantener vigoroso el sistema de las pensiones –que no olvidemos que se basa en una solidaridad intergeneracional– sino por disponer de la infraestructura y equipamientos necesarios para atender a muchos mayores sin recursos o que residen en localidades con pocas opciones. La banca ha de tener en cuenta a los mayores, orillados tantas veces en unos procesos digitales de gestión que son verdaderas cuestas arriba que provocan desazón. Muchas estaciones de servicio y otros comercios ya anuncia el “trato preferente” a los mayores. Una sociedad avanzada y de progreso es la que integra a quienes hace décadas construyeron el mundo de derechos y posibilidades que disfrutamos hoy. No fue casualidad que Francisco definiera a la Tercera Edad en uno de los primeros discursos de su pontificado: “La ancianidad es la sede de la sabiduría”. No solo son las pensiones, sino el lugar de respeto que merecen nuestros mayores. Amparo, Juan, Manolo... Algunos hasta dirigen los Estados Unidos y la Iglesia.