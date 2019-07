La normalidad, esa rara cualidad

Extraordinaria definición de Julen Lopetegui según Monchi, Ramón Rodríguez Verdejo en su DNI. Ha dicho el León de San Fernando, según afortunada acepción acuñada por José Antonio Sánchez Araújo, que el actual entrenador del Sevilla es un tipo normal. Y dicho así da la impresión de que en estos tiempos la normalidad es lo más anormal que nos rodea. O sea que el vasco es un verso suelto en el mundanal ruido que padecemos.

Y la verdad es que parece oportuna la definición, ya que la imagen de Julen no estaba en su mejor momento tras aquella noche triste de Krasnodar. Un suceso que luego se vería corregido y aumentado por su desafortunado papel en el club que le embaucó en vísperas de afrontar nada menos que todo un Mundial. Dicen los que le tratan a diario que está pleno de entusiasmo, lo que si se añade a esa normalidad innata que proclama Monchi debe resultar muy provechoso para el club.

Por lo pronto da la impresión de andar acertando en sincronizar piezas. Piezas, por cierto, que se muestran abundantes, tanto que como la Operación Salida no cuaje, no sólo se perseguirá ampliar el estadio, sino también el vestuario. Masiva operación tras haber fichado diez futbolistas con vitola de titulares que se antoja complicada y he ahí el caso de Nolito, que, aun estando en la puerta de salida, se muestra más productivo en esta pretemporada que en todo lo que lleva en el Sevilla.

Y aquí tendrá mucho protagonismo el talante de Lopetegui. Ahí habrá de demostrar su normalidad, pues algo que suele poner de los nervios a cualquier entrenador que se precie es una masificación en el camerino. Si hay algo peor para un entrenador que no tener a quién alinear es no saber a quién descartar. Y ahí es donde ha de salir a flote con fuerza esa virtud que, tras lo afirmado por Monchi, tan rara debe ser en el mundo que habitamos, la de la normalidad.