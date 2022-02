¿Seis nuevas plantas en un Bien de Interés Cultural de Sevilla?

Cuando se afeaba el proyecto de las Setas de la Plaza de la Encarnación y su coste económico a Monteseirín o a alguno de sus colaboradores, la defensa solía ser la de siempre: “¿Era mejor dejar entonces un solar que se enfangaba los días de lluvia, por donde corrían las ratas y donde tantas veces se organizaba un aparcamiento indiscriminado de coches?”. Una contestación habilidosa, hay que reconocerlo. Y fácilmente rebatible, como el lector ya se habrá imaginado. Estos días hemos conocido el proyecto de hotel de cinco estrellas del antiguo convento de San Agustín, edificio próximo a la Puerta Carmona, muy poco conocido y donde está depositada nada menos que una portada del arquitecto Hernán Ruiz.

Pocos sevillanos conocen el interior del edificio porque no está habilitado el acceso, salvo para alguna cofradía que pidió los permisos oportunos para ocasiones especiales. Se anuncian nada menos que seis plantas de altura mediante nuevas construcciones, un espacio donde irá el grueso de las habitaciones. Veo en el expediente que Adepa ha solicitado su consulta. Recomiendo a su portavoz, el historiador Joaquín Egea, que vaya preparado. Las seis plantas nuevas no casan, no pueden casar nunca, con un inmueble que goza de la calificación de Bien de Interés Cultural. No hay pretexto que valga, salvo que en su momento se hiciera un plan especial ad hoc, una suerte de proyecto Juan Palomo, donde los mismos reciben el derecho de superficie, los mismos hacen dicho plan y los mismos el proyecto de obra.

El punto 2.5.4. del Plan Especial vigente es clave, ya que justifica con todo el descaro del mundo el uso terciario (hotelero) del edificio y sus ampliaciones para “mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble”. Como en la ficha del catálogo del PGOU no se admitían ampliaciones, como es lógico, sí se pueden admitir ya con la redacción del Plan Especial. En definitiva, todo lo que se necesitaba para el proyecto se “justifica” a la medida para sacar el uso de interés público (hotelero) y las ampliaciones proyectadas en unas hipótesis sobre la volumetría original del convento. Es previsible que todo sea maquillado en el futuro en función del “interés público”, de tal modo que se permitirán las visitas a algunas zonas del antiguo cenobio. Mero postureo.

El PGOU no pinta nada. El Plan Especial es la gatera por donde se cuela todo. Un urbanismo a la carta donde son los mismos lo que guisan el plato por mucho que, es cierto, se hayan tardado tantos años. Seguro que alguien replicará que si algunos preferimos el inmueble como está, como la Encarnación y sus ratas. Claro que no. Pero no es eso. No es eso.