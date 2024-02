Vuélvese a lo de antes, a la separación de hecho. La separación de Derecho que recuperó Pacordóñez sale carísima y no están los tiempos para dejarse en abogados la soldada y mucho de la hacienda. Cuentan y no acaban los divorciados sobre la sangría económica que supone una separación matrimonial y se quitan las ganas de hacer lo que apetece mediante vía legal. No como Dios manda, que Dios nunca pareció estar de acuerdo con que el hombre desatase lo que él unió en su día. Pero la crisis también ha entrado a saco en eso de las separaciones y parece que ha vuelto a ponerse de moda aquello de “voy por tabaco”. Y, como antañazo, los estancos suelen estar lejísimos y muchos que van por tabaco hay veces que no vuelven. Así era antes y así está volviendo a ocurrir; y es que ya no hay dinero ni siquiera para divorciarse.