De nuevo, la espada del bichito en la vertical del fútbol

Piafantes por tener de nuevo fútbol del que más nos gusta, el muy competitivo del todos contra todos, la sombra maldita del bichito cabrón revolotea como un buitre en la vertical de la jornada diecinueve de Primera División. Los contagios proliferan y el fútbol, a pesar de la burbuja en que están sumidos sus protagonistas, no se queda atrás, sobre todo después de unas vacaciones que cada cual ha empleado como quiso.

Y en el corazón de esta enésima ola de contagios, los positivos caen en cascada sobre las plantillas. Raro sería que no hubiese suspensiones en este primer domingo del año y eso que los clubes y sus servicios médicos se afanan para que la competición no se interrumpa, pero... La sociedad es de una movilidad imparable y en fútbol sólo basta con dar un respiro vacacional para que el nomadeo alcance distancias estratosféricas con Dubái en primera posición.

La proximidad del Mundial de Qatar ha hecho que los países de Oriente Medio hayan tenido gran poder de convocatoria entre esa aristocracia que componen los futbolistas de élite. No sé qué incidencia han podido tener esos exóticos viajes en la plaga de contagios. Lo cierto es que raro es el vestuario que no se ha visto contaminado por el coronavirus y demás gérmenes nocivos, pero la realidad es que todo ha sido salir de la burbuja que impone LaLiga para que las cifras se disparen.

Con lo alegre que estábamos ante la inminencia de una jornada liguera y ahora estamos que no nos llega la camisa al cuerpo. ¿Será una jornada normal o se limitará nuevamente el aforo de los estadios? Estamos a miércoles, pasado mañana ya se anuncia un Valencia-Espanyol y quién sabe qué será lo que ocurra. Siguen apareciendo contagios, afloran los nombres propios y se mantiene el mutismo sobre otros, conque a ver si el once contra once es posible. Qué cruz.