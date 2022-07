El nuevo régimen

SI quisiera escribir sobre la actualidad, que no es que me interese demasiado, debería hacerlo sobre la memoria y sobre las curvas. Son las dos palabras más repetidas últimamente. La memoria ha cobrado protagonismo por haberle hecho una nueva ley y con las curvas no paran de amenazarnos.Quedará muy poco democrático lo que voy a decir, pero no encuentro nada menos legislable que la memoria. Bueno sí, el olvido. A pesar de ello, nuevamente pretenden imponernos lo que debemos recordar y el modo de hacerlo. Nos están preparando un nuevo manual, quieren reconstruir el pasado con la aguja de crochet del adoctrinamiento y el grueso hilo del interés político. Cuando dicen memoria quieren decir historia y cuando la adjetivan como democrática o histórica lo que en verdad buscan es ladear ideológicamente el pasado. No es memoria, es infundio. No es memoria, es interés. No es memoria, es la construcción de un nuevo movimiento (quizás por eso esté Sánchez tan obsesionado con Franco). “VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN” son las nuevas banderas victoriosas que alguien borda en rojo hoy al paso alegre de la paz. Negando lo que otros construyeron con su reconciliación y su capacidad de olvido, se fabrican temerariamente las leyes de este nuevo régimen.

Sólo falta que nos enseñen a caminar con disciplina marcial y nos convoquen a un pontifical de acción de gracias por este nuevo advenimiento. Qué rancio todo.Para que no nos falte ni gloria no paran de amenazarnos con las curvas de la economía. Que vienen, que ya están ahí, que nos vamos a enterar después del verano. Que si la guerra, el gas, la inflación, la subida de los tipos de interés, la caída de la bolsa, el paro encubierto, la ausencia de materias primas, la posible escasez de productos de primera necesidad. Que si viene un otoño caliente para una Europa débil. Que vivamos felices el verano que es lo poquito que nos queda antes de que lleguen las famosas curvas.Cuando todo se pone demasiado preocupante, con permiso de estos nuevos memorialistas del orden democrático, me suelo escapar. Mi forma de huida es coger un libro, servirme una copa de Jerez y dejar que el tiempo haga lo que tenga que hacer. Por eso, la próxima vez que intenten meterme miedo, invocaré a Mario Quintana que sabiamente nos enseña que “la curva es el camino más agradable entre dos puntos”. Y no escribiré de la actualidad.