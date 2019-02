Los números uno

Que Esperanza Oña no está a gusto en la Mesa del Parlamento no es ningún secreto. Ella esperaba más, mucho más, tras su apoyo a Pablo Casado. Por eso su malestar se nota en la vida cotidiana de la Cámara. Ahora se barrunta en Sevilla que ha pedido ir de número uno al Congreso de los Diputados por Málaga. Y por Sevilla podría repetir como cabeza de lista Juan Ignacio Zoido, ex alcalde y actual presidente de comisión en el Congreso, que ni de lejos quiere cargos en la capital andaluza. Por Ciudadanos puede haber novedades, pues los naranjas dan por hecho dos diputados por Sevilla.