Perdóname, Señor, pues las sensaciones padecidas en las turbamultas del lunes me llevaron a declararme objetor de esta Semana Santa de hoy. Y ya arrepentido tras haberme reencontrado con mi Semana Santa en un par de circunstancias que me reconciliaron con mi fiesta favorita. La Semana Santa es algo que uno lleva incrustado en los arcanos más hondos del alma y la sucesión de ratoneras sufridas en el Salvador y aledaños de la Alfalfa ha pasado al olvido con un par de vivencias que me hicieron recordar lo que empecé a vivir de la mano de mi padre. Todo empezó en el remate de ese lunes de las bullas y fue cuando en la medianoche volvía la Vera Cruz a casa y su discurrir por la Gavidia fue una rememoración de aquella Semana Santa de cuando entonces. Y la vivencia se repitió antier con el de la Buena Muerte por una calle O'Donnell respetuosa, qué maravilla.