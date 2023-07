Quizá sea este el momento de trascendentalizar el momento a fin de que no haya que darle importancia cuando no tenga remedio. Se ha ido el mejor diez que ha tenido el Betis desde que Julio Cardeñosa fuera idolatrado por el bético desde el verano del 74 que llegó al del 85 en que se fue. El inesperado adiós de Sergio Canales ha sumido en estado de shock a gran parte del beticismo, pero se está a tiempo de paliar el sofocón.

El cántabro ha sido, posiblemente, el fichaje más talentoso desde aquel golpe de mano de Lopera en agosto de 1995 cuando se trajo a Alfonso Pérez Muñoz bajo el brazo. Canales ha dado un rendimiento altísimo en su lustro de verdiblanco y su adiós ha cogido con el paso cambiado a una legión de béticos que se ha sorprendido al ver las lágrimas de despedida. Y se pregunta la mayoría que por qué ese llanto cuando si no hubiese querido irse nunca se habría ido.

Pero Canales ya es pasado, brillante pasado, y ahora procede ir a por la solución que evite seguir pensando en él. Ya se sabe que el Betis no está en condiciones de fichar a alguien de su status económico, pero no se puede correr el riesgo de que la grada se esté acordando de él cada partido. Parece que el dorsal número diez lo hereda Ayoze, pero hay que buscar un diez que sea capaz de echarse el equipo a la espalda como en tantas ocasiones hizo el formidable interior cántabro.

Uno no deja de acordarse del ciudadano Mateu Lahoz, causante del estado depresivo del jugador tras aquella injusticia de Cádiz. Si no hubiese ocurrido, Sergio habría cuajado un curso similar a los cuatro anteriores y su idea de retirarse como bético se habría hecho realidad. Aquella agresión arbitral en Carranza fue el detonante de una sucesión de adversidades que cambió la vida del jugador. Dicho lo cual, a ver qué se hace para no acordarnos de él un partido sí y otro también.