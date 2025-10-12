Obras que asfixian al comercio

La proliferación de obras en Sevilla, en todos los barrios, pese a las mejoras que suponen, está afectando especialmente a los comerciantes, que soportan a pulmón la reducción de la clientela, por los obstáculos para acceder a sus negocios y porque las ayudas o no llegan a tiempo o son escasas. Hay obras de Pino Montano a la Macarena por el Metro, en la Campana y José Laguillo por el Tranvibús, y en Pagés del Corro, Los Remedios, casco histórico y Bellavista por obras de Emasesa. Muchas obras, sin duda necesarias, pero sin las ayudas suficientes.