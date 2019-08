Unas obras que se hacen insufribles

Desde la Gavidia a San Vicente, Baños es una suerte de gymkana que se hace especialmente dificultosa para el gran número de mayores que viven por allí. Una sola acera a semejanza de urbano Caminito del Rey que imposibilita el cruce de dos personas y muchísimo menos que una madre pueda llevar a su bebé en el cochecito. Paralelamente, y no es poco, la cantidad de daños colaterales en forma de perjuicios irreparables al alto número de comercios ahí existentes con unos lucros cesantes que jamás se recompondrán. Y así será hasta que ya suenen zambombas y panderetas, si es que no se alargan más, ya que el ritmo de las obras es de quelonio y mucho se temen los damnificados que tengamos la calle inutilizada hasta ni se sabe cuándo. Eso sí, en la amanecida nos saca de la cama el ruido infernal de unas maquinarias que cesa no más nos hemos levantado.