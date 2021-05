La obsesión de Vox con los menas

Vox ha anunciado su ruptura con el Gobierno andaluz. Ya veremos qué hay de cierto en todo esto. Más bien parece la protocolaria presentación de la tarjeta de visita de Manuel Gavira, el nuevo portavoz de la formación derechista en el Parlamento de las Cinco Llagas. Gavira es un abogado con pinta de socialdemócrata, gafapasta y pulcro, como salido de una película de Tom Ford. Sin embargo, se supone que será el buldócer de Abascal en el sur, el hombre con el que Vox extremará su discurso para diferenciarse claramente del PP y llegar con una voz propia e identificable a un hipotético adelanto de las elecciones autonómicas.

Como disparante de la ruptura, Manuel Gavira ha aprovechado el compromiso del Gobierno andaluz de acoger a 13 menas de los que están hacinados en Ceuta tras la crisis diplomática-migratoria de los últimos días, un ejemplo más de la lepenización de un partido que cada vez tiene menos que ver con la defensa de los valores tradicionales de la derecha española y más con la construcción de una internacional populista. Vox se equivoca. En primer lugar por la debilidad de la excusa. Andalucía apenas acogerá a 13 menores de los 200 que se repartirán por toda la geografía nacional. Nuestra región no es siquiera la que mayor número de menas asume. Castilla-La Mancha (14), Cataluña (15), Galicia (20), Madrid (20) y La Rioja (17) nos superan claramente. Podemos decir, incluso, que Andalucía no ha sido especialmente generosa en esta cuestión, pese a que a la consejera Rocío Ruiz le guste poner cara de madrecita doliente. Aparte está la cuestión estratégica. Puede que Vox consiga arrancar votos en barrios y lugares especialmente afectados por la presencia de una inmigración irregular que, muchas veces -negarlo es un ejercicio de cínico adanismo-, lleva aparejada problemas de inseguridad y deterioro de la convivencia. Pero, a cambio, está sometiendo cada vez más a una incómoda tensión al núcleo duro de lo que hasta ahora ha sido su electorado, una derecha tradicionalista que, en cuestiones de ética y moral, siempre mira a la Iglesia Católica. Estigmatizar, denigrar y perseguir a menores -por muy delincuentes que algunos puedan ser- no parece ser una actitud muy evangélica.

El tiempo dirá, como decíamos, si la ruptura del partido de Abascal con el Gobierno andaluz es algo más que una sobreactuación. La realidad es que, de ser verdad, tampoco cambiaría mucho la cosa. Juanma Moreno ya tiene la legislatura hecha. Convocará elecciones cuando le convenga y, además, tendrá la excusa de que lo hace por la falta de apoyo de Vox.