Estamos viviendo una otoñada para el recuerdo con esta alternancia de lluvia y sol, de tiempo para no salir de casa o el que invita al vivaqueo al aire libre. Si la primavera es la estación con más literatura, cuando otoño presenta las credenciales de éste, la cosa no tiene color. Mucho se ha escrito sobre esa luz tamizada que el otoño nos trae a Sevilla, pero ¿qué decir de la bonanza en los termómetros? Cuando la primavera estalla, también el calor viaja en su valija y la hace menos confortable. No ocurre así en otoño, sobre todo en este que disfrutamos y que ha roto en ideal gracias a esta alternancia, a esto de que a la lluvia copiosa, como Dios manda, le suceda un sol rutilante con los mercurios en su sitio, ni altos ni bajos, sino donde deben. Y con un otoño como éste, hora es que también se cante como es debido.