La de ovejitas que caben en una noche

Hay que tener mucho cuidado con lo que se toma, pues si usted pide un descafeinado por mera prescripción facultativa o porque así lo tiene a bien y le sirven un brebaje con el mismísimo Juan Valdés en sus entrañas, las consecuencias aparecerán irremediables y con efecto retardado. Le ocurrirá por muchas prevenciones que tome y la noche se le presentará toledana, contando ovejas hasta el alba en una noche larga, que poco hay que tanto dure como dura una noche de insomnio. Para los especialmente sensibles a la cafeína es aconsejable salir a la calle con el café tomado, ya que el cambiazo no es fácilmente detectable. Han de tener mucho cuidado, sobre todo los hipertensos, para no caer en la trampa que un desaprensivo pueda tenderte a socaire del confortable velador. Me ha ocurrido más de una vez, la última ayer, y hay que ver la de ovejitas que uno llega a contar.