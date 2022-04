De cuando un padre le da tierra al hijo

Quizá la cara más dolorosa de la guerra sea que padres entierren a hijos, pero es que eso mismo en tiempos de paz se hace insoportable. El proceso natural de que sean los hijos quienes les den tierra a sus padres hace de paliativo para algo tan triste como despedirse de un ser tan querido. Consternado desde que el Jueves Santo, un padre me dijera que su hijo ya estaba en Paliativos, en la hora de su, aunque esperada, dolorosa muerte no se me cae de la cabeza esos padres que hoy no saben cómo ahogar su pena. En la flor de la vida se ha ido un chaval que repartía energía vital y que se había convertido en mano derecha, incluso izquierda, de su padre. Despedíamos ayer a Emilio, baratillero cabal, tan taurino como su padre, y en esta hora no encuentra uno las palabras con las que explicar cómo es de injusta esta vida que admite que en la paz un padre entierre a su hijo.