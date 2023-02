La ley trans ha acabado con ese residuo heteropatriarcal, machista, tránsfobo y homófobo de padre y madre para "implementar un lenguaje inclusivo": desde ahora serán "personas", "progenitores" o "progenitor gestante" (en esto se adelantaron Zipi y Zape llamando a don Pantuflo "querido progenitor"). No es esto lo peor de la ley trans, desde luego. Peor, por tener más graves consecuencias, es que los menores de entre 12 y 14 años puedan modificar su género después de que un juez examine su madurez (¿madurez entre los 12 y los 14 años?), que se nombre un defensor judicial si los menores de entre 14 y 16 años no cuentan con el consentimiento paterno y que desde los 16 no se exija ningún requisito médico o psicológico. Cuestiones que nada tienen que ver con la garantía de derechos LGTBI. Al igual que también es más grave la cuestión de la sustitución del registro de sexo por el de género al considerarse el sexo biológico "una ficción opresora", lo que ha motivado la oposición del ahora llamado "feminismo clásico" al que se ha arrojado a socialistas como Carmen Calvo, que se abstuvo en la votación rompiendo la ovejuna disciplina de voto, o Amalia Valcárcel, presidenta de la Asociación de Feministas Socialistas, que anunció tras la aprobación de la ley: "Desde hoy nos ponemos a trabajar en contra".

Comparado con esto lo de sustituir padre y madre por "personas", "progenitores" o "progenitor gestante" no deja de ser anecdótico. ¿O no? Las palabras tienen su importancia. La cada vez más disparatada Iglesia anglicana ha decidido en su reciente sínodo que se comenzará a trabajar en un estudio sobre el lenguaje de género para sustituir "Dios Padre" o "Padre nuestro" por términos más inclusivos. "Dios no es ni hombre ni mujer. Dios no tiene género" afirman. Y es cierto, por ser incorpóreo, en lo que se refiere a quien los cristianos llamamos Dios Padre. Nuestros hermanos mayores judíos no tienen en esto mayor problema: "el Creador, bendito sea su nombre, es incorpóreo, que no le alcanzan los atributos corporales y carece de imagen alguna", escribió el gran Maimónides. Pero, mire usted qué fastidio, resulta que para los cristianos Dios se encarnó en Jesús Nazareno, que este fue indiscutiblemente hombre y que la oración que dejó en herencia invoca al "Padre nuestro que estás en los Cielos". Y esto tiene difícil solución por muy inclusivos que se pongan los anglicanos.