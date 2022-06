Todos pagamos los errores de Sánchez

Está la crisis que Europa arrastra tras la pandemia. Está la pésima situación de España en la superación de esta crisis: según el Banco de España, "de las grandes economías del euro, somos la que peor lo ha hecho" y sufrimos la segunda mayor pérdida de poder adquisitivo de la OCDE -que ha recortado 1,4 puntos su previsión de PIB para España con la inflación disparada al 8%- solo aventajados por Grecia. Está la guerra de Ucrania y sus efectos, entre ellos la crisis de los cereales que, de no solventarse, puede tener efectos devastadores. Mientras el Gobierno de España, que es sustancialmente el Gobierno de, por y para Sánchez, convertidos sus ministros en muñidores y su partido en un acolitado servil (García Page: "En el PSOE solo hay un jefe, los demás estamos de monaguillos"), no solo no afronta estos y otros gravísimos problemas, sino que los agranda y, para colmo, como si la situación no fuera lo suficientemente grave, crea nuevos, y gravísimos, problemas.

La política exterior de Sánchez es tan catastrófica como su política económica o su política interior. Y tan opaca, además de desacertada, como todas ellas. Por un lado están los muñidores y acólitos Albares ("el Gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable"), Bolaños ("Argelia en cuanto a suministrador de gas de nuestro país siempre ha sido un socio fiable y estamos seguros de que así seguirá siendo"), Calviño ("España está menos expuesto al conflicto de Ucrania que otros países porque no tenemos dependencia del gas ruso… Argelia es un socio muy importante para España que ha venido proporcionándonos estabilidad en el suministro de gas y va a seguir proporcionándola en el futuro") o Marlaska ("estoy convencido de que [la crisis con Argelia] no va a afectar en materia de seguridad, donde el trabajo es permanente"). Por otro lado, está la realidad reconocida solo a regañadientes o en susurros y filtrada por el Gobierno a medios de su confianza ("Preocupación en el Gobierno por la crisis de Argelia y el fallo de cálculo en Exteriores"). ¿Fallo de cálculo? ¿Así llaman al no explicado cambio de rumbo en la política sobre el Sahara? No sé si Argelia es ese "socio fiable" que desde el Gobierno se nos dice que es; lo que parece claro es que Sánchez y su Gobierno no lo son. Y que por desgracia esa no fiabilidad se traslada a España. ¿Despertarán algún día el PSOE y sus votantes?