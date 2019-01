En un país multicolor

Al presentar los Presupuestos Generales aprobados por el Gobierno la señora Celaá dijo que servirán para "caminar hacia el futuro", "rescatar derechos", "blindar libertades" cuestionadas por otros partidos y "huir del pasado en blanco y negro del que algunos estos días están teniendo bastante nostalgia". Dejo de lado la tontería de caminar hacia el futuro (dado que es imposible hacerlo hacia el pasado) y la exageración de considerar que se han secuestrado derechos y cuestionado libertades (salvo que se refiriera a Cataluña, lo que no creo dado que el Gobierno les está comprando con el dinero de todos los españoles el apoyo a los presupuestos). Y me centro en lo del pasado en blanco y negro.

Se trata de una exagerada, cateta y peyorativa licencia poético-política. Exagerada porque el pasado no fue en blanco y negro. Lo son algunos documentos filmográficos o fotográficos, por lo que tan en blanco y negro son los testimonios de la Segunda República como los del primer franquismo. Todo era en blanco y negro antes de que se impusiera el color. Y la historia de España no salta del color progresista al blanco y negro reaccionario, de los años en colores de González, Zapatero y Sánchez a los años en blanco y negro de Suárez, Aznar y Rajoy. No señora mía, no. Todo es de color, como cantaba Lole, porque la política puede mucho, pero no alterar la percepción cromática o decolorar la realidad.

Sí, ya sé que usted pretende identificar al PP, Cs y Vox -el trío infernal- con la España franquista, el blanco y negro de Cifesa y el Nodo e incluso de las pinturas negras y los grabados de Goya, en consonancia con lo que su jefe, sin miedo a la exageración, dijo ayer en Barcelona: "Se están poniendo en cuestión avances que hemos tardado siglos en conseguir". Para oponer a tanta oscuridad un país del PSOE tan multicolor como el de la abeja Maya.

Pero no es esta licencia político-poética lo que encuentro más irritante, sino el desprecio del blanco y negro como símbolo de lo viejo, pasado, caduco, reaccionario, involucionista y casi totalitario. ¡Medio siglo de cine y fotografía se ha cargado la señora Celaá! Ya comprendo por qué ninguna cadena, pública o privada, programa películas en blanco y negro. Yo creía que era por miedo a perder espectadores, dado como está el nivel cultural medio que la nueva reforma educativa empeorará aún más. Pero resulta que es porque no quieren parecer retrógradas.