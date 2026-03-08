La palabra del gobernante

La candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, descarta que Pedro Sánchez las haga coincidir con las catalanas y las generales adelantando los comicios. Salvo sorpresa, Andalucía decidirá su futuro en junio y el duelo nacional tendrá que esperar. El calendario oficial no varía, en teoría. El propio Juanma Moreno reitera que tampoco tiene intención de adelantar las andaluzas. Lo han dicho tantas veces unos y otros, que es como si ellos mismos no se lo creyeran del todo. ¿Alguien duda de su palabra?