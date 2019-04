Un palacio para Rubens

Annamaria Bava es la directora de la Galería Sabauda, una de las pinacotecas más importantes de Italia, que está integrada en ese complejo de los Museos Reales de Turín donde lo mismo se puede admirar la Sábana Santa que las armas coleccionadas por la Casa de Saboya. Bava mantiene una excelente relación con el Museo del Prado, al que cederá pinturas de Rembrandt y Sofonisba Anguissola para dos de las exposiciones más importantes del Bicentenario.

Gracias a su profesionalidad y pericia, dos grandes lienzos de Rubens de los fondos de la Sabauda, que representan a Hércules y su esposa Deyanira, han viajado a España por vez primera y pueden admirarse, por 12 euros, en la visita al Palacio de Lebrija.

La inauguración de este proyecto, que Bava ha comisariado junto a Cristina Carrillo de Albornoz Fisac, congregó la semana pasada en la fabulosa casa de la calle Cuna a una notable representación de la aristocracia sevillana. Por momentos pareció que Claudia Cardinale iba a aparecer en toda su belleza juvenil del brazo del Gatopardo, en este caso, del presidente de la Fundación Terzo Pilastro, Emmanuele Francesco María Emanuele di Villabianca, barón de Culcasi, que patrocina la muestra. Aquí no tenemos al Príncipe de Salina pero sí a los dueños de la Casa Salinas y tantas otras familias de ocho apellidos sevillanos que dieron lustre al acto. Entre ellos se movía como pez en el agua nuestro alcalde, Juan Espadas, que recordó entre risas cómo "hasta Obama ha entendido que yo tenía que estar aquí inaugurando esta muestra". Es lástima que Theresa May no tenga un prócer de la talla de Espadas, capaz de meterse en el bolsillo a los laboristas y a los tories, pues la sacaría del atolladero del Brexit en un santiamén con sus campechanas maneras.

Fue tal el clima de euforia que entre agradecimientos, piropos y loas, el barón de Culcasi, la marquesa de Méritos y la comisaria Carrillo de Albornoz clausuraron el acto sin que Bava, sentada a la mesa, tuviera tiempo de tomar la palabra. Hay que reconocer en su justa medida el servicio que el protocolo presta al periodismo especializado: gracias a él pudimos leer al día siguiente en los medios las declaraciones de Annamaria y entender mejor por qué vale la pena admirar estas pinturas del Rubens tardío, influido por Tiziano, y cómo dialogan con el gran mosaico de Itálica que, dedicado a Zeus, padre de Hércules, enseñorea el Palacio de Lebrija. En los patios de esta casa llena de tesoros de la cultura clásica no crecen manzanas de oro como las que pintó Rubens pero sí naranjos sevillanos que nos recuerdan, con su idílica hermosura, por qué Estrabón decidió que el jardín de las Hespérides estuvo aquí, en el sur.