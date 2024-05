Con frecuencia voy en tren de Pamplona a Zaragoza, que la vida te lleva a convertir en hábitos viajes con los que uno en principio no habría contado. La vida, en fin, un viaje imprevisible en sí mismo.

Saliendo de la capital del antiguo Reino de Navarra y hacia la del Reino de Aragón, si vas –como yo– en un tren regional, el paisaje discurre apaciblemente. Si las ventanas fuesen de las antiguas, susceptibles de ser abiertas, como antaño se podía hacer en los ferrocarriles, se podrían coger florecillas a nuestro paso remolón. Casi cabe bajarse y volverse a subir, de tranquila que es la marcha.

Una de las primeras poblaciones en que paramos, tras Tafalla y otras, es Olite. Espectacular el palacio real, para quedarse boquiabiertos, independientemente de que pueda ser considerado artificioso y un tanto pintoresquista. Luego siguen otras muchas. El tren comunica localidades con población decreciente, con un pasado esplendoroso y un futuro incierto y probablemente lánguido.

Dejamos atrás Tudela y, a medida que Navarra se va fundiendo en Aragón, además de indicaciones a cercanos lugares que exigen la visita de quien no los conozca (Bardenas Reales, San Martín de Unx, Fitero, etcétera), empiezan a aparecer aerogeneradores en el paisaje. Primero algunos, luego más, más tarde muchísimos, hasta que ya no se ve más que esos molinos modernos. El pobre don Alonso Quijano se volvería –por fin– loco de verdad si tuviera que cerrar contra todos.

Como no soy devoto de los profetas del cataclismo climático (el que Naciones Unidas sea apóstol de esa pseudo religión me hace desconfiar de la misma) ni seguidor de los negacionistas, no sé si el Mediterráneo acabará bañando los pies de la Virgen del Pilar, ni si en efecto existe un ciclo real de temperaturas significativamente mayores, ni si esto es algo jamás visto en la historia de la Humanidad y vamos a la extinción o si simplemente es un episodio más de un período variable de temperaturas más altas o más bajas de lo habitual, ni si la causa es principalmente antropogénica (en neolengua climatoprogresista) o si nuestros humos son irrelevantes frente a una erupción volcánica.

Sí sé que necesitamos renovables por soberanía energética entre otras muchas razones. Pero también que el paisaje aragonés ha sido destrozado por el descontrol de las plantas eólicas, lo que no se hubiera dado jamás salvo por la conjunción de ideología climática y corruptelas y voracidad recaudatoria municipales. Aragón, despoblada más allá de Zaragoza y su entorno, es la segunda comunidad autónoma con más potencia de generación eólica instalada. Su región vecina, Cataluña, tiene la cuarta parte. Aunque su población sea seis veces mayor y sus vientos fuertes y frecuentes, desde la tramontana al garbí. Aragón produce electricidad a costa de su paisaje, Cataluña la consume sin sufrirla.

Iba más feliz mientras admiraba el paisaje, los castillos y las huertas y recordaba la historia. En el presente sólo veo causas para el derecho penal.