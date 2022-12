La Opinión de Carlos | La paliza del 'tener que' de estas fiestas

Hagan memoria. Seguro que en los últimos veinte días han oído esa expresión en numerosas ocasiones, la empleada con sentido exhortativo que rechina en los oídos del amante de su libertad, del celoso de su tiempo libre, del que está a punto de abrazar la misantropía, del que no necesita ruido, ni bullas, ni mezclar amistades que no sean las simplemente elegidas con criterio propio, una selección efectuada sin coacciones, tal como preguntan los curas a los ministros del matrimonio, que son los novios, cuando se van a casar para toda la vida. “Tienes que venir estas fiestas a...”. Oyes la indicación y se te corta el cuerpo, porque a continuación te dicen que has de asistir a una copa en la que no has elegido el día, ni la hora, ni los acompañantes, una zambomba de las que Sevilla ha importado de Jerez, la bendición de un Belén a cargo de un cura de “alto rango” que resulta ser finalmente como el de la boda de marras de la que tanto se cacarea estos días, un obispo de tendido de Sol en las asambleas de la Conferencia Episcopal; la enésima cena en casa de quienes pretenden que veas que la nueva empleada del hogar te abre la puerta, la merienda benéfica para esa organización tan caritativa de la que no sabes nada el resto del año, el ágape para cambiarnos los décimos de la lotería que se juega con una estrategia evidentemente defensiva, no vaya a ser que le toque a los otros y un sinfín de supuestos compromisos a los que no se da abasto pero a los que, cómo no, “tienes que ir”. Tener que, lo que se dice tener que, son los magistrados del TC los que tenían que pronunciarse (y bien que lo han hecho) sobre la vergüenza del Gobierno de reformar leyes orgánicas por la vía de la gatera.

Habrá que telefonear al doctor Rojas-Marcos, experto en conseguir el estado de felicidad. Mucho nos tememos que hay que aprender el arte de decir que no. Hay que fundar la asociación de amigos de los que no tienen que ir por tener que ir a absolutamente nada, como está pendiente dar de alta en el registro de entidades a los ciudadanos contrarios al orillamiento secular del mantecado de limón y coco. Es hora de proclamar alto y claro que se debe acabar con el consumo de estos manjares en febrero o, lo que es aún peor, en las noches de Feria en las que se vuelve a casa y se busca en la despensa un “empapante”, como decía el antiguo camarero del Laredo.

Ay, cuántas veces han hecho de sustitutivo del caldito esos polvorones gracias a su contenido en manteca. No tenemos que ir a nada estos días, salvo a lo que se quiera libre y voluntariamente. De precepto, la misa. Y de obligación, respirar y beber agua. Y todo lo que no sea cardenal o prelado de metrópoli no es alto rango. ¡Ni que fuera un magistrado valiente del TC! Tequiyá.