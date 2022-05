Las dos palizas de esta Feria de Sevilla

Además de la tortura sufrida el domingo con una Feria literalmente colapsada durante toda la tarde y parte de la noche, hemos padecido dos palizas en esta semana de fiestas. La primera ha sudo la de los zapatos llenos de barro y la segunda la de las invitaciones a las casetas de los amigos “a la hora que toca el grupito”. ¿Cómo se quita el barro incrustado en el calzado? Consulten tutoriales de internet, que los hay la mar de útiles. Si la cera se quita de las túnicas con papel de estraza, lo mejor contra el barro es un manguerazo. Polvo eras y en polvo te convertirás por la vía del chorro a presión.

¿Y qué me dicen de esas invitaciones en las que siempre se usa la fórmula imperativa del “tienes que venir”? La peor es la susodicha del grupo musical. Para lo que queda de Feria les recomiendo que apunten bien la hora de comienzo del grupo y que pregunten la hora a la que terminan de cantar. Tengan claro que en esa franja horaria no se puede estar en la caseta, es difícil pedir en la barra y, por supuesto, cualquier intento de tertulia queda frustrado. Tal vez sea una influencia de la caseta virtual de Los Malajes que promueven Eusebio León y Jacobo Beca, pero es que es la pura verdad. No se trata de llevar un trío de capilla a la caseta, pero es que fastidian cualquier charla con esa megafonía al máximo nivel de potencia como si se fuera a cantar para un estadio. “Tiene que venir a las siete y media que este año cantan divinamente unos gitanitos de Jerez”. Horror, ya se sabe a qué hora no hay que acudir a esa caseta que es de un módulo y se colapsa.

Con lo que ocupan los altavoces de la megafonía, el tío que se sienta en la caja, el que canta, las mesas levantadas y el camarero con un soponcio… ¡Qué panorama! Hay que darse el piro en cuanto empieza la prueba de sonido: “Hey, sí, sí… ¿Hey? Sí, Sí... ¿Sí?”. Ya tiene usted que estar fuera. Todavía peor son las casetas grandes cuando suena la gran Rafaela Carrá, el Amigos para Siempre o el Vamos al Noa, Noa. Si usted ha oído cosas así es que ha estado en la Feria a deshoras. No se lo cuente a nadie si quiere mantener la honra. Todos nos hemos equivocado alguna vez. No pasa nada, pero guarde silencio. Acuda a un lugar discreto a presenciar el espectáculo de los fuegos artificiales y evite miradas indiscretas de quien le pueda reconocer como el tío que bailó la conga a las cuatro de la madrugada en esa macrocaseta. Al final y al cabo, cada cuál cuenta la Feria según le ha ido o según le conviene. Tiene derecho hasta a mentir por el bien de su reputación. Hey, sí. ¿Hey?