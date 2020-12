La pandemia palia la envidia del 'Boxing Day'

Anualmente y de forma recurrente, en estos días apostábamos por la envidia que sentíamos ante esa norma de la Premier de no parar la competición en estos días navideños. Y clamábamos por algo parecido en nuestro fútbol con especial énfasis a ese regalo que el aficionado británico recibe con el Boxing Day. Es el día del regalo al aficionado en recuerdo a lo que los señores hacían a los criados con las sobras de sus comilonas.

En esta Navidad no hay sitio para la envidia, más o menos sana, ya que aquí apenas se ha parado el fútbol a causa del apretado calendario habitual y que esta vez se constriñó aún más por culpa de la puñetera pandemia. Paralelamente, la envidia desaparece prácticamente viendo cómo los estadios están vacíos y que sólo unos 2.000 aficionados ingleses, todos de Liverpool, podrán participar de ese regalo del Boxing Day, lo que desluce considerablemente la fiesta.

Y viendo el triste panorama que nos ha deparado el bichito puñetero anda latente la inquietante pregunta de hasta cuándo fútbol sin público. Ahora que anuncian la vacunación se abre un tiempo de esperanza, pero la inquietud no se palia apenas. ¿Seguirá el fútbol con su tremendo poder de convocatoria? Es la incógnita que tanto inquieta, pues siempre se tuvo constancia de que el aficionado que dejaba de ir al estadio un par de partidos podría no volver jamás.

Acostumbrarse a la comodidad del sillón en la sala de estar puede ser el mayor antídoto a la asistencia al estadio. No se trata de dejar de ir a un par de partidos, sino que desde aquel Betis-Madrid del 8 de marzo no ha habido posibilidad de ir a Heliópolis o a Nervión. Es esto un cáncer que ojalá no haga metástasis y que el fútbol no sienta en sus carnes el abandono de sus fieles. Por lo pronto, en esta Navidad del puñetero bisiesto, ni siquiera hemos sentido envidia del Boxing Day.