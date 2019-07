Más pantallas, menos cine

Estamos con Carlos Colón cuando habla de ese viejo valor de la experiencia cinematográfica unido al ritual de la sala y la pantalla grande, a la comunión del espectador con el público en un doble proceso individual y colectivo, interno y compartido, y sin el cual, como bien han estudiado los teóricos, no se entienden los fenómenos de identificación y proyección tan importantes en el cine como espectáculo popular de la modernidad.

En efecto, el cine fue una experiencia colectiva y ritual, y las grandes salas-teatro el centro arquitectónico de esa experiencia primordial durante su época dorada. Sin embargo, esas pantallas de sueños e ideología han ido empequeñeciéndose paulatinamente (he estado en salas de versión original en París no más grandes que el salón de mi casa), ya no lideran la creación de imaginarios y la experiencia social de ir al cine dejó hace tiempo de tener el componente religioso, mágico o como quiera que llamemos al acto de sacar la entrada y esperar en la oscuridad a que surjan las imágenes y los sonidos de un enorme rectángulo blanco.

Si, como apuntan directores tan dispares como Spielberg o Martel, el cine, su lenguaje, su materia y su experiencia aún tienen mucho y distinto (narrativas, temporalidades, formatos, estéticas, universos…) que ofrecer frente a las nuevas e imparables dinámicas uniformadas del consumo individualizado y alienante que ofrecen las plataformas digitales, que han entendido perfectamente que en la vuelta a la serialidad decimonónica reside su capacidad de fidelización del abonado, no es menos cierto que hoy por hoy sólo podemos celebrar la resistencia de las viejas pantallas no tanto por su obligada implementación tecnológica, como por su apuesta decidida por dar cabida a la verdadera diversidad de la oferta cinematográfica contemporánea.

De poco sirve mantener vivas o remozar cuatro salas en el centro de la ciudad si su perezosa programación de rentrée incluye títulos como Vengadores, Aladdin, Muñeco diabólico, Men in Black, Toy Story 4, Godzilla, Los Japón, Matrix y El rey León, o lo que es lo mismo, la enésima multiplicación de la dictadura del blockbuster como único modelo rentable para aquellos empresarios que sólo entienden su cacareado amor-por-el-cine desde el seguidismo de las tendencias globales dominantes en las que manda el público infantil y adolescente.

Sevilla no necesita más copias de cualquiera de estos títulos en su cartelera, sino más y mejores salas especializadas que programen con cercanía y respeto la verdadera diversidad de la oferta que los distribuidores, que los hay independientes y con muy buen criterio, tienen en sus catálogos y que otras capitales españolas y andaluzas sí incluyen cada fin de semana en sus estrenos. En una ciudad cada vez más invadida por las franquicias y cada vez más conservadora en su oferta cultural pública y privada, el falso nuevo Plaza de Armas no suma ningún valor añadido, más bien lo contrario. No se celebra que abra un nuevo McDonalds, si acaso que no cierre El Rinconcillo.