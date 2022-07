El pantalón negro, ¿'boutade' o capricho?

Ciertamente, el pantalón negro resulta vistoso y hasta podría competir con el blanco, entre otras cosas porque en cuestión de gustos ni siquiera los colores pueden ser objeto de debate. Para gustos, los colores, viejo dicho con el que se zanja cualquier discusión por muy avanzada y crispada que se encuentre. Y es que esa boutade de agredir a la tradición cambiando algo tan simbólico como el uniforme no se sabe cómo va a acabar.

El pantalón negro no está mal y además figura de pleno derecho en la historia del Real Betis Balompié por su protagonismo en dos citas con la historia del club. Con pantalón negro comparecía el Betis por vez primera en el nuevo Nervión y con pantalón negro ganaba su tercer título copero el reciente 23 de abril. Por lo tanto, no es un elemento extraño en la vida del club de las trece barras con corona real, pero de ahí a ser indumentaria habitual va un trecho.

El pantalón negro está bien, pero también es bonita la camiseta del Inter de Milán y no por eso vamos a vestir al Betis de azul y negro. El uniforme es algo que no debe tener alteraciones, que una cosa es impedir las confusiones y otra muy distinta romper la tradición. El Betis ha discurrido por la vida de una manera y no creo que haya motivo suficiente para cambiar la indumentaria. Es más, da la impresión de que todo se debe al capricho de algún epatante allegado.

Parece que la suerte está echada y que el Betis va a vestir en sus partidos como local con pantalón negro. Ya hubo una vez en que no se supo nunca por qué, lució pantalón negro de local mientras el Sevilla vestía de blanco. Aquello nunca se explicó convenientemente y me da la impresión de que esta medida del pantalón habitualmente negro tampoco va a ser explicada de forma que todos los béticos la comprendan. Vivir para ver, cosas que pasan, en fin...