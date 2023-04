La Semana Santa se reduce con la edad. La evolución natural pasa de no haber horas suficientes para ver todas las cofradías a sobrar tiempo porque bastan un par de momentos para paladear la jornada. Sí, uno se vuelve más selectivo, que no quiere decir que desprecie nada, más bien que no necesita tanto. Se sacia uno antes porque sabe exactamente lo que quiere y aquello a lo que renuncia de forma natural. Sí, uno elige las bullas en las que se mete, que son cada vez menos o casi ninguna. Sí, uno prefiere los momentos y las personas antes que tachar cofradías vistas como si fuera el pasaporte de los pabellones de la Exposición Universal. Se pasa del triunfo que suponía verlas todas a buscar exclusivamente lo que uno desea que, a veces, es un único paso, ni siquiera una cofradía completa. Decía un viejo cofrade que él solía ver cofradías que no eran especialmente bonitas pero le gustaban, al igual que no contemplaba cofradías oficialmente bellas porque no le reportaban nada. Incluso clasificaba las cofradías como simpáticas o antipáticas. Las cofradías son, al fin, las personas que conoces y pertenecen a ellas. O que pertenecieron en vida. Acudes al encuentro de una cofradía porque en ella salía siempre ese buen amigo. Siempre hemos defendido que las imágenes sagradas nos esperan todo el año en los altares, pero la cofradía que no ves hoy la pierdes hasta el año que viene en el mejor de los casos.

La Semana Santa es una película que se rueda en sesión continua y que exige una apuesta permanente: eliges estar en un sitio y no en otro, por lo que ves una cofradía y renuncias a ver otra en ese mismo momento. Hoy es Martes Santo, una jornada especialmente castigada por la lluvia en la última década, una circunstancia negativa que empeora más si se suman los dos años de pandemia. Salgamos al encuentro de la Buena Muerte que estrena luces de caída de la tarde y noche plena en buena parte de su recorrido. Recemos al Señor que fue concebido para mirar al que ora, porque el Cristo de los Estudiantes todo lo ve con sus ojos clausurados.

Recordemos a quienes formaron parte de la cofradía en la lonja corta de sus vidas. Valoremos la importancia que tiene que el símbolo de la cruz siga en la Universidad. Cuando el Cristo presida por unos minutos la puerta principal del Rectorado quedarán fundidas la cultura y la fe. Estarán orgullosos los viejos nazarenos de la Anunciación que tuvieron claro que la cofradía debía estar siempre con la Universidad por compleja que fuera la mudanza. Por eso no es una cofradía más, porque su papel en la sociedad de hoy es fundamental más que nunca.