Mañana terminan los JJOO de París 2024 a pesar de que creamos que los despidió Tom Cruise tirándose desde el techo del Estadio Francés. No. No se han acabado, aunque los Paralímpicos vayan por separado. Al fin y al cabo, son juegos. Son un montón de atletas llevando al límite sus cuerpos para ganar medallas. Mañana terminan los JJOO de los atletas paralímpicos que son de los que reciben más motivaciones si cabe que las que pudiera haber dejado Simone Biles, Rafa Nadal, o Carolina Marín. La que más impacto me ha causado es la historia de Alexandra Truwit una chica que ha competido por primera vez este año en unos juegos olímpicos. Aun siendo nadadora en competiciones universitarias, Alexandra tenía prevista otra vida fuera del deporte. El año pasado Alexandra se había graduado en Ciencias Cognitivas y Economía en Yale, EEUU. Para celebrar que ya le habían contratado en una empresa en NY donde iría a iniciar su nueva vida profesional en octubre, decidió irse con su mejor amiga, Sophie, a bucear al sureste de Bahamas. Cuando estaban haciendo snorkel un tiburón le arrancó su pie izquierdo a la primera dentellada. Pelearon a patadas contra el escualo y pudieron subirse a bordo de su barco donde Sophie le hizo el primer torniquete que le salvó la vida. Después de varias operaciones los médicos tuvieron que amputarle la pierna, al límite de la rodilla. A Alexandra se le vino el mundo abajo. Su vida cambió de manera radical. Pero a los tres meses ya estaba compitiendo. A los diez se clasificó para el equipo paralímpico de EEUU. Lo de menos es la medalla con un trozo de la Torre Eiffel. Lo demás es que nuestros atletas, medallistas, con ausencia de brazos y piernas por descargas eléctricas como Ricardo Ten. Enfermedades genéticas como la del laureado en natación Kike Alhambra. La artrogriposis Múltiple Congénita de Miguel Luque o la artritis reumatoide que padece Alba García. Alfonso Cabello se cuelga la plata con amputación del brazo izquierdo. Ciegos haciendo saltos de longitud como Joan Munar, Sara Martínez, Susana Rodríguez. Oro para Daniel Molina que perdió la pierna derecha en un accidente. Síndrome de Proteus del tenista Martín de la Puente… y Teresa Perales que va cambiando de disciplina en función de cómo se le van paralizando las extremidades y que ha igualado en piscina de Michael Phelps… y así hasta 139 historias y 36 medallas de atletas que mañana dirán adiós en la clausura de París donde la expectación y admiración está garantizada ¿Si no Tom Cruise, quién se tirará desde el techo de estadio francés por todos ellos?