¡El partido, Antonio, el partido!

Cuentan que el PSOE de Sevilla ha estado muy afectuoso en su congreso con el inminente nuevo alcalde, Antonio Muñoz. Eso es muy importante. Porque en el PSOE no te comes ciertas roscas si no tienes el apoyo orgánico. Monteseirín, por ejemplo, siempre sintió mucho desdén por el partido. Era más un político de instituciones: de la presidencia de la Diputación a la Alcaldía. Como antes hizo su admirado don Manuel del Valle, por cierto. Pero Alfredo en alguna ocasión ha lamentado ese desdén. Ay, pudo disputar la secretaría general del partido en su momento. No lo hizo, se la dejó en bandeja a Viera. Otro gallo hubiera cantado en su sucesión...

Muñoz no tiene esa cultura orgánica tan necesaria en el PSOE, pero sí otras virtudes: buena imagen, buen trato personal, una conversación larga sobre muchos temas, sensibilidad para no meter la pata, cultura exterior y hasta es un reconocido amante de la ensaladilla. Su problema no son las cofradías ni nada por el estilo. Los ignorantes que afirman semejante estupidez deberían precisar qué son para ellos “las cofradías” o “los cofrades”. Muñoz tiene, por ejemplo, magníficas relaciones con el hermano mayor de la Macarena. Distinto es que mucho antes de saberse alcalde podría haber participado en algunos actos cofradieros de forma institucional.

El problema, al margen de cómo sea su gestión al frente del Ayuntamiento, puede ser el partido. El PSOE se organiza bien de abajo a arriba en muchos aspectos, no es una estructura de tradición tan vertical como el PP. Hay que conocer bien las once agrupaciones, o tener quien las controle en tu nombre. Mi Juan conoce el carácter especial de cada una, quién maneja el cotarro en cada sede, cómo aprietan a la hora de las listas y cómo amagan con los brazos caídos el día de las elecciones si no se encuentran reconocidas.

Cuando Espadas apostó en 2011 por independientes cundió un desánimo que le costó caro. Y no hay que olvidar ciertos episodios en Bellavista, donde ya se sabe que rige –dicho sea al estilo de FG en Suresnes– que hay que ser de Bellavista antes que socialistas. El del partido y no otros inventados por agradaores del futuro alcalde es el posible peligro de Muñoz. Podrá tener y tiene el apoyo de Espadas (tampoco nadie en ningún ámbito quiere ser sucedido por alguien que lo mejore, ojo) pero el PSOE de Sevilla capital son las agrupaciones. Enfrente, por cierto, tendrá el martillo pilón de José Luis Sanz, feliz de que sea Muñoz el candidato al entender que no le roba votos por la derecha. Si yo fuera Muñoz sacaría a la calle la infantería de Lipasam para limpiar pintadas de una Sevilla afeada y haría un plan de trabajo interno con las agrupaciones.