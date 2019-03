El paseo sevillano de Pablo Casado

El líder del PP vivió un viernes muy sevillano. Pablo Casado presidió el comité ejecutivo del PP andaluz y después se fue de paseo por el centro con Moreno Bonilla, Beltrán Pérez, Juan Ignacio Zoido, Virginia Pérez y Fátima Báñez. Fueron atendidos en Trifón por el periodista Carlos Herrera, que llegó antes y cogió mesa alta. La onubense Báñez, por cierto, venía de anunciar su retirada del mundo de la política. La ex ministra de Empleo sonó fuerte para las quinielas del Gobierno de la Junta de Andalucía. El ex ministro Zoido, por su parte, acababa de saber que no repetirá como número uno al Congreso por Sevilla. Más intensa no pudo ser la jornada.