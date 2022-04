Ni un paso atrás con la Semana Santa, alcalde

Avisamos al alcalde que había que instalar muchos más urinarios públicos en Semana Santa, sobre todo si los bares tenían que cerrar a la hora marcada por la licencia. Ha pasado lo que tenía que pasar. Las calles que funcionan como retretes al aire libre los fines de semana lo fueron más que nunca en la Madrugada. Morgado, Acetres, Francisco de Pelsmaeker, Oropesa, Azofaifo, Monardes... Calles sin cofradías pero donde el personal hace las aguas menores. Querido Antonio, estabas avisado. El alcalde reconoció ayer que habrá que poner más servicios públicos.

Que recuperen los soterrados de la Plaza del Duque y del Archivo de Indias si es preciso. En el último rodó Summers las escenas del león que se comía las "colitas" en la célebre película To er mundo é güeno. Dijo el alcalde que la Madrugada ha sido un éxito –que lo fue– y aludió directamente al “sacrificio” de los bares. Bien empleado está el término, pero conviene recordarle al público en general que desde el año 2000 –único sin causa de los tumultos descrita en los informes oficiales– somos muchos los que hemos asumido sacrificios.

La ley seca en esa noche llegó en 2017, pero las cofradías, los nazarenos y el público no han dejado desde entonces de sufrir limitaciones y cambios. Que le pregunten a la Macarena si no es un sacrificio retornar nada menos que por la Alfalfa, que le pregunten a los nazarenos que forman de tres y hasta de cuatro en cuatro, que le pregunten al público por las cientos de vallas, las calles directamente de acceso prohibido (insólita la foto del Postigo en soledad el Domingo de Ramos), las cámaras y drones que vigilan todo, las luces encendidas por seguridad donde antes había recogimiento... Todos hemos tenido que asumir medidas incómodas porque una fiesta religiosa se nos fue de las manos. Nos está costando mucho recuperar simplemente la calma en la noche del Viernes Santo, dejar de pasar miedo, abandonar el estado mental de alerta por si en cualquier momento hay que salir corriendo más que un gamo de un documental de La 2. No se pueden dar pasos atrás, alcalde. No cometa errores.

A Zoido le cogió con la guardia baja en 2015 y al mes siguiente lo desalojaron de la Alcaldía. Espadas lo bordó en su primera Madrugada y le salió mal la segunda. Sin alcohol se reduce el riesgo. La ciudad hace tiempo que perdió esa cultura de la bulla que nace, crea de forma espontánea dos corrientes (una en cada sentido)y se disuelve de forma natural. Por desgracia casi nunca ocurre ya eso. De la tapa a la ración, de la bulla a la valla, de las tabernas de Núñez de Herrera a los bares cerrados. Todo cambia, la Semana Santa permanece.