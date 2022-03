No a la paz

Es difícil que alguien con un mínimo de perspicacia crea ya en las supuestas buenas intenciones de los que tremolan la pancarta del "No a la guerra". Con la invasión rusa de Ucrania se ha visto claramente que detrás del manido lema, tan venenosamente equidistante como absurdamente genérico, se encuentran, simplemente, las voces de aquellos que, sin atreverse a decirlo abiertamente, apoyan por diversos motivos (económicos o ideológicos, por ejemplo) al sátrapa Putin y sus pretensiones neoimperiales. Sueños, por cierto, que beben directamente tanto del zarismo como del comunismo soviético, dos conceptos aparentemente distintos que el líder del Kremlin ha sabido integrar en un mismo discurso gracias al pegamento del nacionalismo ruso extremo. Putin tiene algo de partícula cuántica que es capaz de estar en dos sitios distintos a la vez, de ahí que despierte simpatías y apoyos tanto en la derecha como en la izquierda.

Cualquiera que conozca con un mínimo de detalle la historia de la Guerra Fría sabe que la URSS apoyó activamente al movimiento pacifista en Occidente, con lo que se pretendía desarmar moralmente a un enemigo cuya opinión pública derivó peligrosamente hacia el antimilitarismo. Todavía hoy cualquier aumento en el gasto de defensa activa automáticamente la contestación de algunos sectores de la izquierda que, incluso, están en el Gobierno. En la escuela, anualmente se dedica un día "a la paz" en el que los niños hacen todo tipo de papiroflexias colombófilas y se entregan a la retórica cursi e ingenua más sonrojante, como si de una coreografía de Parchís se tratase. Nadie les explica a nuestros párvulos, sin embargo, que dicha "paz" es un estado que nunca está garantizado y que requiere de ejércitos que la protejan. Así lo demuestra la historia. La falta de una cultura nacional y ciudadana de defensa es una de las tareas pendientes de nuestra democracia.

Si no fuera porque desde hace ya mucho tiempo tengo aversión a las manifestaciones callejeras, yo también saldría a la calle con una pancarta que pusiese "No a la paz, sí a la guerra". Sí a la guerra justa, a la que libran ahora mismo miles de ucranianos para repeler una invasión que supone no sólo una violación de los principios más elementales del derecho internacional, sino también la creación de un campo de batalla en el que Putin está midiendo la firmeza y el compromiso de Europa con sus propios valores de democracia política, libertades económicas, protección social y derechos humanos. La UE y Ucrania pueden perder momentáneamente esta guerra, pero no su alma, que es lo que pretenden Putin y sus apoyos. En estos momentos lo que necesita Ucrania no son palomas de la paz, sino aviones de combate.