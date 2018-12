Uno pedía la hora y el otro que no acabara

Dejó un balance positivo para el fútbol según Sevilla la decimocuarta jornada de Liga. Ganó el Betis pidiendo la hora ante la Real y empató el Sevilla anhelando que no llegase la hora en Mendizorroza. Dos buenos rivales, muy compacto el Alavés y más imaginativo la Real, para que ambos les pusieran las cosas muy complicadas a los nuestros y si la victoria bética sabe a gloria, el empate sevillista tiene cierto sabor agridulce.

Sabor agridulce, pero hasta cierto punto, pues igual que pudo ser mejor también fue largo el tiempo en que se temió lo peor. Quizá el defecto mayor del Sevilla en Vitoria fue lo que tardó en entrar en el partido, pues fue mucho el periodo en que no pudo con el sentido de la anticipación y el juego de barba cerrada que practica la escuadra de Abelardo. Al final, como casi siempre, fue providencial la entrada de Sarabia y, como siempre, la astucia de Ben Yedder.

Ha durado poco el liderato, pero las cosas suelen ser como son y no como se desea. Horas antes, el Betis ganó de forma agónica un partido que no podía perder de ninguna de las maneras. El equipo salió al campo asomado al precipicio de la tabla y el gol de Júnior ejerció de salvavidas. Un salvavidas que debe convertirse en propulsor hacia los pisos altos de la tabla no más se hagan las cosas con la concentración y seriedad exhibidas ante los donostiarras de Garitano.

Y es que la Liga está mostrándose ciertamente casquivana hasta ofrecerle oportunidades a todos. Se están dando unos resultados inesperados que hacen que la tabla esté en un pañuelo, con equipos de segundo nivel instalados con Europa a un naranjazo. Y como a mar revuelto, ganancia de pescadores, la sensación de que es una Liga para la ilusión de la clase media. Se ha superado un tercio de Liga y, como ejemplo, que el Alavés le lleva tres puntos al Real Madrid. Quién lo diría.