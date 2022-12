Todos los que andan buscando mensajes que ahora se dicen disruptivos, no encontrarán nada parecido cuando el rey se dirija esta noche a una España cambiante según las encuestas; crispada según las tertulias, y tranquila según la calle. No esperen nada del otro mundo porque la monarquía jamás se alejará de los valores de serenidad, permanencia y verdadera moderación. Acaso percibiremos ese doble sentido con que los reyes barnizan sus mensajes en coyunturas delicadas. Y, por cierto, ¿cuándo no ha vivido España una situación compleja? Una vez más lo peor del discurso del rey no serán los análisis sobre si refiere el exilio voluntario de su padre, las mentiras probadas del presidente del Gobierno, la adolescencia irresponsable del socio principal del Ejecutivo, la inflación, la crisis energética o las múltiples tensiones internacionales. La matraca de hoy son siempre los comentaristas en directo del discurso del jefe del Estado.

Los que analizan las palabras de don Felipe a posteriori forman parte del rito. ¡Muchos somos los que esperamos el tuit de Echenique o las declaraciones del portavoz del PNV! Son verdaderas joyas a las que no estamos dispuestos a renunciar, como los saltos de esquí del primero de enero. Un 24 por la noche no es un 24 como Dios manda si no nos deleitamos con esos mensajes rancios que aluden a la lejanía del rey de los problemas reales de su reino. Mucho peor, muchísimos peor, como decíamos, son los comentaristas en directo. Esa gente que está en el mismo salón que usted con profunda vocación de Matías Prats padre, o con el gatillo de las redes sociales a la espera del gesto del rey, del cruce de piernas, de color de la corbata, de la foto que preside la mesa, de la flor de pascua que adorna la estancia, del título del libro con letras que destella en el estante... Y te lo van contando a la oreja sin dejarte atender al contenido del discurso, que se supone que es lo realmente importante. Todo español tiene en su interior un analista de las formas del mensaje del jefe del Estado, alguien dispuesto a ilustrarnos sobre la modernidad o la ranciedad de cuanto veremos esta noche. Todo español alberga un consultor en su interior como tiene un médico de familia, un seleccionador de fútbol o un historiador del Arte.

Lo de Echenique o el tío del PNV al que le toca estar de guardia es música celestial en comparación con lo que a miles y miles de españoles les toca aguantar esta noche, sufridores de buena fe a los que sus acompañantes no les dejarán oír el mensaje del rey porque algunos, como esos pelmazos que te tocan al lado en una corrida de toros, les da por retransmitir el discurso. Y nacieron con pilas alcalinas, oiga.