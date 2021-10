Ni a pensar en aquella riña de Marta

Que no haya que acordarse de la riña que Marta Serrano le dio a la Macarena cuando ésta tardó más de la cuenta en volver de su Coronación. "Te fuiste por cuatro días y tardaste siete en volver, Madre mía Macarena no nos lo vuelvas a hacer". Pues así está más de uno en el barrio con eso de que el Señor parta hoy con rumbo lejano y por tres semanas, nada más y nada menos. Y es que cuando den las nueve de esta mañanita de sábado luminoso en el reloj de San Lorenzo, el Señor echará a andar y ya no habrá quien lo pare en esa misión evangelizadora por los barrios más pobres de Sevilla y, dolorosamente, de toda España. Nunca tanto tiempo el Señor fuera de su entorno, ese entorno que tiene en San Lorenzo sus cuatro puntos cardinales y de ahí la inquietud de su vecindario, que no quiere ni pensar que el viaje se alargue y haya que desempolvar la queja de Marta.