Nos perdimos la asignatura F.C. Barcelona

Algo nos hemos perdido y la verdad es que no sabemos qué. Qué asignatura se dio sin nuestra presencia y de ahí que no comprendamos la desigualdad existente entre el trato que se le da al Barça y el que recibe casi todo el resto. Quiero decir casi todo porque no imagino al todopoderoso Real Madrid recibiendo un trato distinto al que recibe su más encarnizado rival, pero no metamos a los merengues en esta cuestión porque no toca.

Desde el Bayern, esa institución tan poco versallesca, se dio la alarma hasta cuestionar la supervivencia del Barcelona y se habrán llevado las manos a la cabeza al enterarse de que su Lewandowski del alma se les ha ido por la sencilla razón de que va a ganar el doble en el Barça. ¿Pero no estaban tan tiesos los azulgrana?, se preguntarán desde Maier a Rummenigge. ¿Y esto cómo es?, se asombrarán los dirigentes bávaros como todo el resto de la población mundial.

Todos a excepción del hincha culé, que ve que aquellos chanchullos fueron mentiras de esos enemigos que el Barça imagina desde que el Madrid le quitó a Di Stéfano y que hasta le llevó a condecorar dos o tres veces a Franco. No sé qué día fue el que faltamos a clase, pero esta asignatura no la aprobamos ni copiando. Ahí vemos a la generalidad de nuestro fútbol haciendo encajes de bolillos para la cosa del fair play financiero mientras que nadie le para los pies al Barça.

No es mi intención bajar al aldeanismo de asirme al agravio comparativo ni hacer mención de cómo unos han de tomar decisiones dolorosas que van en detrimento del equipo mientras el Barça se ha hecho de un plumazo y muchos millones de dos delanteras de lujo. Y así la cosa, ahora deseamos que el profesor se apiade de aquella desaplicación que fue faltar a clase cuando se dio esta asignatura y nos la explique con detenimiento, con mucho detenimiento.