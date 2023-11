Qué manera de confrontar, qué forma de romper un país y de qué modo más efectivo ha logrado poner en efervescencia el suplicio de las dos Españas. Todo lo que el angelito larga por su boca en el atril del Congreso está encaminado a la división y a no salir del mantra de la ultraderecha como confirmación espuria de que la ultraizquierda sólo existe en la imaginación de ese enorme conglomerado de fachas que inunda la ciudadanía de este pobre país aún llamado España. Hay que ver el filón que el muchacho ha encontrado en Vox, y de ahí no sale para que el país se componga de buenos y malos. Todo desde el cinismo con el rostro imperturbable de tahúr con cartas marcadas. Es un panorama el que nos aguarda para no dormir y sólo aliviado con la vaga esperanza de que los jueces hagan su trabajo honestamente.