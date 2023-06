No son pocos los libros, dedicados por personas que me los regalaron o por los propios autores, que pueden hallarse en mis estanterías. “Para Antonio Brea, alumno aventajado y deseoso de conocer el pasado peronista con un fuerte abrazo” rezan las palabras manuscritas por el artífice de una breve biografía de Juan Domingo Perón, publicada en 1992 por la Universidad de Sevilla. Me refiero al americanista Adolfo L. González Rodríguez, uno de los docentes más queridos de su generación por sus pupilos, antes de aventurarse a la arena de una comprometida carrera política.

En efecto, el peronismo –también conocido como justicialismo– es uno de los fenómenos que más me han llamado la atención entre aquellos que surgieron a lo largo del siglo en que nací. En especial el periodo en el que, exiliado en España su fundador y líder, se fractura en dos corrientes contrapuestas: una de derecha, que hizo del anticomunismo su bandera de combate y que curiosamente tuvo su mayor arraigo en la rama sindical del movimiento; la otra de izquierda, sustentada principalmente por los estudiantes de la autodenominada Juventud Peronista, que preconizaban una revolución social conforme al modelo cubano.

Una división que deviene en guerra abierta durante el trienio comprendido entre 1973 y 1976, en el que Perón retorna al poder y es sucedido tras su muerte por su viuda María Estela, alias Isabelita, alineada sin tapujos con el primero de los sectores anteriormente mencionados. Son los tiempos en los que el orden público en Argentina se ve gravemente perturbado por el terrorismo de los brazos armados de ambas facciones: la parapolicial Triple A por un lado y la guerrilla urbana de los Montoneros por otro.

Quienes no sean entusiastas aficionados a los tratados de Historia, pueden contar entre los testimonios de esta turbulenta etapa, previa a la dictadura militar que sobrevino, con el que legó en soporte literario Osvaldo Soriano, en su novela No habrá más penas ni olvido. Obra de cruda violencia, pese a su amarga capa satírica, que toma el nombre de una estrofa de un tango de Gardel y que fue adaptada al cine con el gran Federico Luppi en el papel protagonista. En ella se narra la lucha sangrienta de los dos bandos, unidos tan sólo en el culto a Perón, por el control de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Al otro lado del Atlántico y simultáneamente, el carlismo centenario se vio afectado, con menor intensidad, por similar dinámica. En mayo de 1976, en el paraje navarro de Montejurra, el balance de dos vidas segadas a tiros sirvió de colofón a años de discusión entre la grey tradicionalista, mayoritariamente leal a Franco, y una hornada de boinas rojas que bajo la conducción de Carlos Hugo de Borbón-Parma reinterpretó en clave socialista su vieja doctrina, poniéndose a favor de la oposición clandestina.

Un hecho hoy casi olvidado, que marcó el fin de la influencia en el rumbo nacional de una tendencia condenada, a partir de entonces, a una práctica invisibilidad.