Por todos es sabido que las fábulas siempre son protagonizadas por animales. A ellos les debemos grandes moralejas, consejos a seguir y lecciones de las que, se supone, tenemos que aprender; pero que nunca somos capaces de llevar a la práctica.

Vivimos en una época en la que la contradicción es tendencia (como ahora se dice al estar de moda de toda la vida) y en la que a cada paso, escuchamos: "Eres como el perro del hortelano, que no come ni deja comer". Y sí, efectivamente, "eres como el perro del hortelano, que no come ni deja comer", y precisamente en estos días, estamos viendo cómo el famoso perro, en su afán por cuidar el huerto y a pesar de ser vegetariano, no deja comer sus frutos a otros animales que sí lo son.

Traernos a la actualidad semejante parábola es para que seamos capaces de ver que la cogobernanza en este país se hace, a cada paso, insoportable e incomprensible. Una situación en la que estamos viviendo momentos que si no fuera por su gravedad, resultarían hilarantes, pero que nos está demostrando que, de nuevo, siguen primando los intereses políticos.

Unos intereses políticos que parecen querer despistarnos según la comunidad en la que vivamos, y si mientras los gobiernos autonómicos deciden ampliar el toque de queda o confinarnos, el Gobierno central impide medidas que muchos entienden que podrían salvar vidas.

Y mientras tanto, mientras ellos discuten y no se ponen de acuerdo, tenemos que seguir con nuestras vidas sin contactos, sin familia, sin amigos, sin salir (¿a partir de las 20:00 o de las 22:00?… Ya ni lo sabemos), sin compañeros de trabajo… Sin nada. Nos estamos vaciando de contenido, estamos perdiendo las relaciones por mucho que nos veamos de manera virtual. Y las ciudades, mi ciudad, siguen teniendo el color sepia y triste que vimos el primer día que salimos tras un confinamiento radical y al que, si nadie lo remedia, estamos condenados a volver.

Asistimos a una especie de carrera sin fin en la que los datos de contagios, ingresos y fallecidos se han instalado en nuestras vidas para siempre. Unas cifras que hemos asumido como normales. Datos a los que nos hemos acostumbrado y normativas y restricciones a las que cuando apenas nos hemos adaptado, nos las cambian cuando aún no habíamos asumido las anteriores.

En medio de esta locura, los especialistas no entienden cómo no se toman medidas radicales para frenar este tsunami, que no oleaje. Tampoco se comprende por qué nos miramos en espejos similares al nuestro, cuando lo que tendríamos que hacer es seguir ejemplos de países en los que apenas hay casos como la lejana Nueva Zelanda.

Quizás sea porque aquí nos conformamos con un suficiente en vez de con un sobresaliente, pero urge organización. Corre prisa tomar decisiones. Es necesario llegar a acuerdos para que frenemos una caída al vacío que ya, para casi todos, parece irremediable porque nuestros políticos, por desgracia, no piensan en lo que de verdad importa.