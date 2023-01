Esas sentinas que son las redes sociales propician que a diario se le vea el cartón al político o pseudopolítico que no conoce otra fuente de vida que el pesebre. El pesebre es el partido verdadero de ese personal que es capaz de matar si algún día se lo quitan y así vemos cómo hay ciudadanos que están todo el día haciendo méritos mediante la vieja conseja de aplaudir al correligionario y replicar al de la otra orilla. Nombres que significaron algo alguna vez y que se quedaron agarrados a la brocha cuando les quitaron la escalera dan el callo a diario, sin duda con la esperanza de recobrar el estatus que un día disfrutaron. Personas que encuentran en las redes el modo de no despegarse del querido pesebre mediante aplaudir decisiones que no resisten el análisis más bondadoso. Y es divertido ver cómo hacen el ridículo en ese afán de volver al pesebre, tan querido y añorado.