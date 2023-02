Desde el Miércoles de Ceniza mis compositores más oídos son -los cito en orden alfabético para no establecer jerarquías - Albéniz, Braña, Cebrián, Escámez, Falla, Farfán, Font, Gámez Laserna, Gómez Zarzuela, Granados, Hurtado, Morales, Moreno, Pantión, Ramos o Turina- a quienes añado el Francisco de Paula Solís de las saetillas del Silencio y el Miserere de Eslava en la versión dirigida por Eduardo Torres e interpretada por Pedro Checsan, Zacarías Arcos y Gabriel Olaizola que editó La Voz de su Amo en 1929 y reeditó Emi en 1973.

Y por si la querencia me lleva de mi San Juan de la Palma de Pericet y el Evangelista bolero a mi laberinto macareno de Arrayán, Macasta, Padre Manjón, Duque Cornejo, Hiniesta, Lira, Parra, Sagunto, Pozo o Malpartida, añado el Boccherini del Fandango del Quinteto nº 4 -con castañuelas, por supuesto- y la Música nocturna de las calles de Madrid. Óiganlos y díganme si con el Fandango del quinteto no parece que el San Juan de la Amargura, que de niño debió ser Seise, no se va a echar a bailar al modo que Pericet le enseñó; y si oyendo El tambor de los soldados de la Música nocturna no parecen llenarse de romanas plumas blancas las calles que convergen en la Resolana desde las entrañas del barrio, oyendo el Pasacalle no parecen verse terciopelos con mitra, báculo y ancla bordadas en oro, capas con columna en llamas bordada en sedas de colores, charoles de manoletinas con hebillas de plata, y oyendo la Ritirata no parece verse a la Esperanza virando de la Resolana a los Altos Colegios para enfilar Feria llevándoselo todo por delante, penas y alegrías, ausencias y presencias, lo vivido y lo por vivir, mientras la música de Boccherini crece, y crece, y crece, hasta convertirse en la versión triunfal y exultante -es decir, macarena- que hizo Luciano Berio para gran orquesta. Óiganlo, si es posible en la interpretación de Jordi Savall con Le Concert des Nations y la versión de Berio dirigida por López Cobos, y me dicen.

Armado con estas músicas seré capaz de soñar y vivir mi Cuaresma y mi Semana Santa sin magnas desmesuras, pasos convertidos en hilera de orugas procesionarias por neogótico capricho, chimpunes y coreografías, besos robados por veneraciones, vulgaridad de un lado y beatería farisaica de otro. Que la necesidad me ha obligado a convertir la magistral poesía macarena de Juan Sierra en mi lema: "yo te pienso cuando quiero".