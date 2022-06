No se pierda a Soto en la Maestranza

Entra el verano a las 11:13 horas y reaparece en la Maestranza a las diez de la noche José Manuel Soto. Once años ya de aquel 21 de junio en que alborotó el amarillo albero con sus amigos, esta noche vuelve al lugar de autos en loor de multitud y con el ánimo por las nubes. Con Sevilla en el alma y España en el corazón Josemanuel se ha batido el cobre en estos años de sanchismo incomprensible y ha sufrido el ninguneo de ese sectarismo que siempre lleva razón y que no obedece más que al ventajismo de una sinrazón supremacista. Con el ánimo desbocado por lo que los andaluces han depositado en las urnas se prevé una noche apoteósica bajo los arcos de la plaza más bella del mundo. Ya será verano, pero Josemanuel recordará que siempre vuelve a Sevilla en primavera y se emocionará cantándole a su madre para ponernos un nudo en los adentros. Si puede no se lo pierda.