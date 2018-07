En la piscina

El alcalde se ha puesto en modo inauguración, que es lo que toca cuando se aproximan las elecciones. El jueves lo hizo en la nueva piscina del Tiro de Línea, que dota de un equipamiento de alto nivel a un barrio que ha sufrido un serio abandono durante años. Las inauguraciones seguro que prosiguen a buen ritmo hasta el final del mandato, pero en los próximos meses Juan Espadas no va a tener más remedio que lanzarse a la piscina de los grandes proyectos que ha anunciado y que no terminan de concretarse. Por ejemplo, la ampliación del Metro y la del tranvía hasta Justa, sobre lo que tendría que haber noticias antes de que termine este año. No lo tiene fácil.